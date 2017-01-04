Гороскоп на сегодня 6/7 Лунные Дни, Луна в Рыбах/Овне. Еще один день нестабильной энергетики. В 16:21 по Гринвичу Луна покидает сектор Рыб. Вновь мы несколько часов перенастраиваемся на другую волну, пребываем в растерянности или углубляемся в свои переживания, погружаясь мыслями в прошлое. Войдя в знак Овна, Луна все это вычерпывает и выносит на свет, превращая в реальные поступки, резкие слова, противоборство мнений по самым бытовым, мелким поводам. Эмоции похожи на пузырьки в кипящей воде или в бокале шампанского, в зависимости от «градуса нагрева». Бури они не делают, но видимость создают. Да и сложившееся мнение о чем-то у нас сегодня и завтра может резко измениться. Опять заторы на дорогах и самые разные дорожные «приключения».