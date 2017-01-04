Где купить газету
г. Полоцк
- По средам, после 18.00 *
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м-н "Евроопт" в ТЦ "Манеж"ш. Вильнюсское, 1
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ТД "Стрелец" (Стекловолокно), 1 этажпр-т Ф.Скорины, 37
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в здании маг. "Евроопт Абсолют"ул. Хруцкого, 8
- По четвергам
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Киоски БелСоюзПечать
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Почтовые отделения города
г. Новополоцк
- По средам, после 18.30 *
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м-н "Евроопт" в ТЦ "Зодиак"ул. Нефтяников, 6
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ТЦ "Дионис-4", 1 этажул. Молодежная, 65
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ТЦ "Пралеска", 1 этажул. Молодежная, 92а
- По четвергам
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Киоски БелСоюзПечать
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Почтовые отделения города
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ТД "Стрелецкий Капитал"ул. Молодежная, 166а
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Продуктовый рынок "Дисна"ул. Блохина, 12
* время доставки может изменяться по техническим причинам.