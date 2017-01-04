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Вы можете абсолютно бесплатно подать объявление в газету INFO-ПРЕСС (№2) которая выйдет 11 января 2017 года
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Где купить газету

г. Полоцк

  • По средам, после 18.00 *
  • м-н "Евроопт" в ТЦ "Манеж"
    ш. Вильнюсское, 1
  • ТД "Стрелец" (Стекловолокно), 1 этаж
    пр-т Ф.Скорины, 37
  • в здании маг. "Евроопт Абсолют"
    ул. Хруцкого, 8
  • По четвергам
  • Киоски БелСоюзПечать
  • Почтовые отделения города

г. Новополоцк

  • По средам, после 18.30 *
  • м-н "Евроопт" в ТЦ "Зодиак"
    ул. Нефтяников, 6
  • ТЦ "Дионис-4", 1 этаж
    ул. Молодежная, 65
  • ТЦ "Пралеска", 1 этаж
    ул. Молодежная, 92а
  • По четвергам
  • Киоски БелСоюзПечать
  • Почтовые отделения города
  • ТД "Стрелецкий Капитал"
    ул. Молодежная, 166а
  • Продуктовый рынок "Дисна"
    ул. Блохина, 12
* время доставки может изменяться по техническим причинам.